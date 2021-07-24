«Ливерпуль» поддержал городской ЛГБТ-парад. Клопп записал видеообращение для участников

«Ливерпуль» поддержал городской ЛГБТ-парад, который проходит сегодня.

«Будем с гордостью носить наши цвета, участвуя в онлайн-параде этого года», – сказано в сообщении «Ливерпуля».

Главный тренер «красных» записал видеообращение со словами поддержки в адрес участников парада: «Желаю вам счастливого прайда в 2021 году! Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество, счастливого прайда всем!»

Из-за пандемии коронавируса второй раз подряд парад в Ливерпуле проходит в онлайн-формате. В 2020 году в нем поучаствовали около 2 миллионов человек.