Наиль Умяров: «Спартак» может показать себя в Европе, у нас крутая команда. Игра там и в России – два разных уровня»

Полузащитник рассказал о впечатлениях, полученных на молодежном чемпионате мира.

– По детям и юношам мы часто обыгрываем и топ-сборные, и даже топ-клубы. Понимаешь, что происходит потом? Где мы начинаем уступать?

– Со временем начинаю понимать разницу, как мы в те же 15-16 лет настраиваемся на матчи, а как – они. Мы выходим с мыслью, что разорвем всех. А они – что надо получить удовольствие, поиграть в футбол, ну не выиграем и не выиграем. А мы приезжаем в условную Италию, думаем, сейчас вот покажем «Ювентусу», «Интеру». У нас было такое понимание, что мы должны разорвать, пофиг каким способом, главное выиграть.

И выигрывали, и кайфовали на тот момент. А сейчас думаешь, ну вот выиграли мы у «Ювентуса», выиграли у «Манчестер Юнайтед» и еще кого-нибудь – мы тогда за «Чертаново» очень много топов обыграли – и что дальше? Что, в 60 лет будешь вспоминать, как в 15 обыграл «МЮ»?

Я еще удивлялся, почему они так спокойно проигрывали. Вообще не было такого, чтобы на газон падали, слезы, слюни, сопли. Наверное, в отношении как раз и было отличие.

– Мне кажется, в детстве в плане развития отдельных игроков лучше кайф от футбола, риск, попытки пробрасывать между в центре поля, чем воинственность.

– Сейчас понимаю это. Но я все эти ощущения прочувствовал на себе – не так давно это было, 5-6 лет назад. Мы реально выходили и каждого настраивали. Что мы должны не проиграть ни одного единоборства, не дать себя обыграть, если будут прессинговать – лучше туда выбьем, там поборемся. Вот реально такое было. Это уже в крови у нас, наверное.

– Какие выводы для себя сделал после молодежного Евро?

– Понял, к чему надо стремиться. Что когда играешь в России и когда играешь в Европе – это два разных уровня. Хочется соответствовать.

Сейчас, думаю, со «Спартаком» у нас будет такая проверка: сначала «Бенфика», а потом по результатам уже. Хочу проверить себя именно со «Спартаком», потому что считаю, что у нас очень крутая команда, что мы можем показать себя в Европе, – сказал Умяров.