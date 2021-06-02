Бруну Фернандеш: «У «МЮ» есть шанс выиграть любой трофей, какой захотим»

Полузащитник поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что, как и всегда, у нас есть шанс выиграть любой трофей, какой захотим или какой попытаемся выиграть.

В прошлом сезоне, к сожалению, мы ничего не выиграли. Мы попали в финал Лиги Европы, однако победу там одержать не сумели.

Однако «Манчестер Юнайтед», с трансферами или без, всегда будет сложным соперником для любой команды и будет стараться выиграть каждый турнир, в котором принимает участие.

Я знаю, что у нас есть шанс выиграть все турниры. Мы можем и не завоевать никаких трофеев, но шанс есть. И для того, чтобы его использовать, нам следует приложить все силы, конечно», – сказал португалец.