Бруну Фернандеш: «У «МЮ» есть шанс выиграть любой трофей, какой захотим»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что, как и всегда, у нас есть шанс выиграть любой трофей, какой захотим или какой попытаемся выиграть.

В прошлом сезоне, к сожалению, мы ничего не выиграли. Мы попали в финал Лиги Европы, однако победу там одержать не сумели.

Однако «Манчестер Юнайтед», с трансферами или без, всегда будет сложным соперником для любой команды и будет стараться выиграть каждый турнир, в котором принимает участие.

Я знаю, что у нас есть шанс выиграть все турниры. Мы можем и не завоевать никаких трофеев, но шанс есть. И для того, чтобы его использовать, нам следует приложить все силы, конечно», – сказал португалец.

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