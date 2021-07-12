«ПСЖ» думает, покупать Погба сейчас или убеждать перейти в 2022-м бесплатно

Полузащитник может покинуть клуб.

По информации The Athletic, ведет работу с целью определить интерес игрока к переходу.

При этом в клубе не уверены, стоит ли пытаться купить хавбека сейчас, потому что тогда придется заплатить немалые деньги как «МЮ», так и агенту француза Мино Райоле. Контракт Погба с манкунианцами истекает летом 2022 года, и можно попробовать убедить Поля присоединиться к «ПСЖ» на правах свободного агента.

Отмечается, что на этой неделе Погба должен обсудить со своей семьей свое будущее, и «ПСЖ» пытается убедить окружение игрока повлиять на его решение.

К настоящему моменту «ПСЖ» еще не контактировал с представителями «МЮ», но ожидается, что в ближайшее время клуб направит официальный запрос по поводу сделки.

В «МЮ» считают, что Погба вряд ли продлит контракт. Его готовы отпустить в «ПСЖ»