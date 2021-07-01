«Рома» хочет подписать Шомуродова. Его оценивают в 15 млн евро

Нападающий «Дженоа» интересен «Роме».

По информации Il Tempo, 26-летний форвард привлек внимание генерального директора римлян Тиагу Пинту. Контакты с «Дженоа» уже были, футболиста оценивают примерно в 15 млн евро. Также в сделку нужно будет включить процент от последующей продажи игрока.

Возможно, переход оформят в виде аренды с правом или обязательством выкупа. рассматривает вариант с включением в сделку Педро, которого главный тренер не рассчитывает.

Если «Рома» сделает предложение , то Шомуродов без раздумий согласится на переход, утверждает источник.

В минувшем сезоне экс-форвард «Ростова» забил 8 голов и сделал одну результативную передачу в 31 матче Серии А, причем лишь в 16 из них футболист вышел в стартовом составе.