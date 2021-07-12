Продажа Варана – часть плана «Реала» по подписанию Мбаппе. Клуб не покупает игроков, чтобы сэкономить средства на форварда «ПСЖ»

Защитник «Реала» в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Этот трансфер – часть плана «бланкос» по подписанию форварда «ПСЖ» , утверждает Marca.

На ситуацию с потенциальным трансфером нападающего также сильно повлиял уход защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ», так так его зарплата составляла 15 миллионов евро после уплаты налогов.

хочет сэкономить деньги для трансфера Мбаппе, и по этой причине не делает серьезных покупок. Из-за этого был продлен контракт – его зарплата невысока, и сохранить его в команде было дешевле, чем купить замену.

не готов продать Мбаппе дешевле 180 миллионов евро.