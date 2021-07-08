«Ман Сити» хочет подписать Кейна, но не за 160 млн фунтов, которые требует Леви

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

«Манчестер Сити» по-прежнему намерен подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

При этом клуб не собирается платить 160 млн фунтов за 27-летнего нападающего, сообщает The Telegraph.

Этим летом «Тоттенхэм» уже отклонил предложение от «Ман Сити» по Кейна на сумму до 100 млн фунтов.

Глава лондонцев Дэниэл Леви сообщил футболисту, что отпустит его за 160 млн фунтов.

«Ман Сити» непреклонен в этом вопросе и не собирается платить столько за Кейна. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» звал Конте и пытался вернуть Почеттино, а в итоге назначил Нуну – и бывшего директора «Юве». Но еще важнее сохранить Кейна
 

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