«Манчестер Сити» по-прежнему намерен подписать форварда «Тоттенхэма» .

При этом клуб не собирается платить 160 млн фунтов за 27-летнего нападающего, сообщает The Telegraph.

Этим летом «Тоттенхэм» уже отклонил предложение от «Ман Сити» по Кейна на сумму до 100 млн фунтов.

Глава лондонцев сообщил футболисту, что отпустит его за 160 млн фунтов.

непреклонен в этом вопросе и не собирается платить столько за Кейна. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» звал Конте и пытался вернуть Почеттино, а в итоге назначил Нуну – и бывшего директора «Юве». Но еще важнее сохранить Кейна

