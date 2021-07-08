«Тоттенхэм» и лучший защитник прошлой Серии А Ромеро договорились о контракте до 2026 года

«Тоттенхэм» продолжает работу на трансферном рынке.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «шпоры» договорились с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро об условиях личного контракта. Срок соглашения рассчитан до 2026 года.
При этом переговоры между клубами касательно суммы сделки еще продолжаются.
Аргентинец был признан лучшим на своей позиции в прошлом сезоне Серии А. Тогда он провел 31 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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