«Тоттенхэм» и лучший защитник прошлой Серии А Ромеро договорились о контракте до 2026 года

«Тоттенхэм» продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «шпоры» договорились с защитником «Аталанты» об условиях личного контракта. Срок соглашения рассчитан до 2026 года.

При этом переговоры между клубами касательно суммы сделки еще продолжаются.

Аргентинец был признан лучшим на своей позиции в прошлом сезоне Серии А. Тогда он провел 31 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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