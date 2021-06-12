Юлиан Нагельсманн: «Смешат разговоры о том, что я пришел в «Баварию» без титулов. Я не работал в «Реале» или «Барсе»

Главный тренер «Баварии» высказался о том, что его команды еще не выигрывали трофеи.

«Меня смешат разговоры о том, что я пришел в «Баварию» без титулов. Я не тренировал «Реал» или «Барселону». Если я завершу карьеру без трофеев, то не расстроюсь до смерти. Но было бы приятно завоевать их.

Хочу, чтобы меня не просто называли хорошим тренером. Хочу, чтобы мои игроки говорили, что я хороший человек. Тренер забывается быстрее, чем то, как он вел себя с игроками», – сказал Нагельсманн в интервью kicker.

До «Баварии» Нагельсманн работал с «Хоффенхаймом» и «РБ Лейпциг».