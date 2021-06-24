Дэнни Миллз: «Уайт выше уровня «Арсенала». Что он там выиграет? Кубок лиги, если повезет»

Теги Манчестер Юнайтед Дэнни Миллз премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Бен Уайт Футбол

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз высказался о вероятном переходе защитника Бена Уайта из «Брайтона» в «Арсенал».

«Я думаю, сейчас он выше этого уровня. Что он выиграет с «Арсеналом»? Кубок лиги, если повезет. Возможно, Кубок Англии?

До момента, когда «Арсенал» выиграет ЛЧ, еще далеко. Что касается победы в АПЛ, то тут речь о 7-8 годах. Да он может уже заканчивать карьеру к тому моменту.

Думаю, Бен – исключительный футболист и прекрасный трансфер для «Арсенала». Я просто немного удивлен, что «Манчестер Юнайтед», нацеленный на подписание центрального защитника, не попытался его купить», – заявил Миллз.

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