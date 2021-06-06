Триппьер хочет перейти в «МЮ» из «Атлетико» и уверен, что сделка состоится этим летом

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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Англичанин хочет перейти в «МЮ» и уверен, что до конца летнего трансферного окна сделка состоится, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники.

Перед чемпионатом Европы Триппьер договорился с «Юнайтед» о переходе. Срок контракта Кирана с «Атлетико» истекает летом 2023 года, и мадридский клуб может продать его, чтобы заработать.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание контракта с Триппьером. Отмечается, что Киран не намерен быть запасным, он хочет выиграть у Аарона Уан-Биссаки конкуренцию за место в основе.

Тренерский штаб «Ман Юнайтед» не был удовлетворен вкладом Уан-Биссаки в атаку в минувшем сезоне. Триппьер – более активный в этом плане защитник.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 28 матчей в Ла Лиге и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно изучить по ссылке.

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