Брэйтуэйт согласен покинуть «Барсу», клуб хочет получить 15 млн евро. Есть предложения из АПЛ и РПЛ

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Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт дал согласие сине-гранатовым на свою продажу.

30-летний игрок сборной Дании считает, что в другом клубе он сможет зарабатывать больше, утверждает Sport.es.

Ранее сообщалось, что благодаря уходу Брэйтуэйта «Барселона» сможет сократить зарплатную ведомость.

По данным источника, каталонцы рассчитывают выручить от продажи нападающего 15 миллионов евро и уже получили предложения от «Валенсии», «Вест Хэма», «Норвича», «Брайтона», а также от одного из российских клубов.

Срок контракта Брэйтуэйта с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Статистика футболиста – здесь.

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