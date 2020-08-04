Брэйтуэйт согласен покинуть «Барсу», клуб хочет получить 15 млн евро. Есть предложения из АПЛ и РПЛ

Форвард «Барселоны» дал согласие сине-гранатовым на свою продажу.

30-летний игрок сборной Дании считает, что в другом клубе он сможет зарабатывать больше, утверждает Sport.es.

Ранее сообщалось, что благодаря уходу Брэйтуэйта сможет сократить зарплатную ведомость.

По данным источника, каталонцы рассчитывают выручить от продажи нападающего 15 миллионов евро и уже получили предложения от «Валенсии», , , , а также от одного из российских клубов.

Срок контракта Брэйтуэйта с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Статистика футболиста – здесь.