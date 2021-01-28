Серхио Рамос: «Никогда не буду праздновать гол «Реалу» или победу над ним. Это моя семья»

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о «Реале», где он провел 16 лет.

– В Мадриде я провел прекрасное время. Сохраню это в памяти. Грустно покидать дом, который дал тебе так много. Я решил перейти в «ПСЖ» – команду с осуществимым проектом. Мне нравятся новые вызовы, хочу побеждать.

Надеюсь, я смогу выступать так же, как в «Реале». Я сохраню эти уникальные воспоминания, которые не сравнить ни с чем. Теперь я перешел в идеальную команду. Тут я и хотел быть.

– Можете представить матч против «Реала» в Лиге чемпионов?

– Это стало бы смелым предположением. Я думаю только о том, чтобы играть на высшем уровне и вносить вклад в успехи благодаря своему опыту. Я пришел сюда, чтобы начать с нуля, попробовать себя в новой команде и дать ей все, что смогу. Мне очень понравились эти новые вызовы.

Надеюсь, меня ждет хороший год. Посмотрим, что случится в будущем, но «Реал» – навсегда в моем сердце.

– Вы будете праздновать гол в ворота «Реала»?

– Я никогда не буду праздновать гол «Реалу». Это моя семья, этот клуб – в моем сердце. Они заслуживают уважения. Я не буду праздновать ни гол «Реалу», ни победу над ними, – сказал Рамос.

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