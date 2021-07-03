Кузяев о мотивации: «Не считаю, что все должны подражать капитану Венгрии. Дзюба старался нас подбодрить и справился»

Полузащитник рассказал, как форвард помогал игрокам сборной России настроиться на матчи .

– Говорят, что у Дзюбы была огненная речь в раздевалке перед матчем с Бельгией. Поделишься подробностями?

– Если Артем сам захочет, он расскажет. Он старался нас настроить и подбодрить, поддержать. Он капитан. И это его обязанность.

– Смотрел видос, где венгерский капитан настраивает свою команду на матч с Германией?

– Конечно.

– В вашей раздевалке было примерно то же самое?

– Менее эмоционально. Но не считаю, что если капитан сборной Венгрии так выступил, все капитаны должны ему подражать.

У каждого свое видение. Кто-то может молча зарядить команду. А кто-то может бесконечно бегать, кричать, но команда не будет настроена на битву.

Конечно, мне понравилось, как венгерский капитан настраивал свою команду. Но Артем тоже замечательно справился со своей ролью, – сказал Кузяев.

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