Кузяев о мотивации: «Не считаю, что все должны подражать капитану Венгрии. Дзюба старался нас подбодрить и справился»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, как форвард Артем Дзюба помогал игрокам сборной России настроиться на матчи Евро-2020.
– Говорят, что у Дзюбы была огненная речь в раздевалке перед матчем с Бельгией. Поделишься подробностями?
– Если Артем сам захочет, он расскажет. Он старался нас настроить и подбодрить, поддержать. Он капитан. И это его обязанность.
– Смотрел видос, где венгерский капитан настраивает свою команду на матч с Германией?
– Конечно.
– В вашей раздевалке было примерно то же самое?
– Менее эмоционально. Но не считаю, что если капитан сборной Венгрии так выступил, все капитаны должны ему подражать.
У каждого свое видение. Кто-то может молча зарядить команду. А кто-то может бесконечно бегать, кричать, но команда не будет настроена на битву.
Конечно, мне понравилось, как венгерский капитан настраивал свою команду. Но Артем тоже замечательно справился со своей ролью, – сказал Кузяев.
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