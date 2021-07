Англоязычные аккаунты «Спартака» и поспорили в твиттере.

Отреагировав на победу сборной Италии на Евро-2020, пресс-служба московского клуба опубликовала картинку с упоминанием матча между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся в 2017 году и завершился победой москвичей со счетом 3:1. Тогда петербуржцами руководил .

«Футбол – это весело. Поблагодарите нас потом», – подписала картинку пресс-служба «Спартака».

Football is funny. Thank us later. pic.twitter.com/n3YNAQv1PI — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021

Пресс-служба сине-бело-голубых в ответ опубликовала фотографию табло с матча, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:1, и написал: «Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017-го».

We think @robymancio remembers this match in 2017 more lads. https://t.co/EOVrDZ5rPL pic.twitter.com/2I33qzBtmI — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021

Пресс-служба «Спартака» написала: «Поздравляем! Работали ради того, чтобы закончить сезон пятыми. В любом случае позади нас».

Congratulations! All that work to end up finishing fifth, behind us anyway! https://t.co/IsK62UArB5 pic.twitter.com/rNc3FbJnVy — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 12, 2021

«Зенит» в ответ написал: «Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!»

Congratulations, finished above us 4 seasons ago! 😂 https://t.co/QIIthVzVJK pic.twitter.com/A2ejL4Zqgi — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021

Пресс-служба в ответ написала: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах».