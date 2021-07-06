Англия забила единственным ударом в 1-м тайме. Италия владела мячом 62% времени

Завершился первый тайм финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии (1:0, перерыв).
Англичане нанесли лишь один удар в сторону ворот соперника: на второй минуте защитник Люк Шоу забил после передачи Кирана Триппьера.
У итальянцев 6 ударов за первый тайм. Один из них пришелся в створ, 4 прошли мимо ворот, один был заблокирован.
На данный момент команда Роберто Манчини владеет мячом 62% времени, англичане – 38%. Италия выполнила 333 передачи (296 точных, 89% точности), Англия – 181 (133 точных, 73% точности).
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