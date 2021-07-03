Месси выиграл 36-й трофей в карьере. У рекордсмена Дани Алвеса – 43

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Форвард Лионель Месси в составе Аргентины выиграл Кубок Америки.

Теперь у 34-летнего аргентинца 36 трофеев – 35 с «Барселоной» (10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании) и один с национальной командой.

У рекордсмена – экс-защитника «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» Дани Алвеса, выступающего за Бразилию, – 43 трофея. 

Речь идет о трофеях, завоеванных на взрослом уровне, а не на молодежном или с олимпийскими сборными.

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