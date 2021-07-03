Черчесов об Украине, Чехии и Венгрии на Евро: «На ЧМ-2018 их вообще не было. Теперь их сборные дозрели»

, покинувший должность главного тренера сборной России, высказался о выступлении ряда сборных на .

– Почему Украина, Венгрия, , Чехия, сборные, примерно сопоставимые по уровню футбола, выглядели поинтереснее России?

– Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на . Швейцария и дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, – качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью – при том, что судья не дал явный пенальти.

– Не сказать, чтобы с теми же немцами венгры так уж окопались. Два забили, до последних минут вели в счете... И все-таки, если говорить о нынешнем турнире, почему мы не играли как условные чехи?

– Всему свое время. У нас в 2018 году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир и их поколение созрело именно сейчас. А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает! – отметил Черчесов.

Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?