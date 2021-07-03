Экс-судья Урс Майер о падении Стерлинга: «Непостижимо, что ВАР даже не отправил Маккели смотреть эпизод. Было не за что назначать пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Урс Майер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота за фол на полузащитнике Англии Рахиме Стерлинге в полуфинале .

«Что тут скажешь? Стерлинг искал контакт, этого явно недостаточно для пенальти.

Еще больше я удивился, когда Маккели указал на точку. Тогда я подумал, что контакт, возможно, был, я просто не заметил его, но потом замедленный повтор подтвердил мое первое предположение. Там не за что было ставить пенальти.

Я ожидал, что видеоассистент поможет все исправить, и у меня в голове не укладывается, что он хотя бы не подсказал главному судье посмотреть эпизод самостоятельно», – заявил Майер.

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