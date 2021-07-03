Пике о проигрыше Испании по пенальти: «Побеждают бьющие первыми. Лучший формат – ABBAABBAAB»

Защитник «Барселоны» после поражения Испании от Италии (1:1, по пенальти – 2:4) в полуфинале посетовал на формат проведения послематчевых серий пенальти.

«Это не просто совпадение, что все четыре серии, которые были пока на Евро-2020 и Кубке Америки, выиграли те команды, которые били первыми.

Статистика говорит, что у команды, бьющей первой, есть больше вариантов. И в таком турнире мне не кажется справедливым, что жребий ставит другую команду в невыгодное положение.

Я думаю, что лучший формат для серий пенальти – ABBAABBAAB. В таком случае команды, если никто не ошибается, по очереди выходят вперед. Психологически многое меняется, когда ты впереди или позади», – написал Пике в твиттере.

Уже после матча Италия – Испания состоялся полуфинал Кубка Америки Аргентина – Колумбия. «Альбиселесте» добились победы по пенальти, хотя первый удар в серии наносил Хуан Куадрадо.

Эту серию пенальти мы вряд ли забудем: началось с испанского сэйва, решающий промах у Мораты