«Расизм и линчевание в СМИ: поддержим Мбаппе». Баннер ультрас «ПСЖ» о критике форварда сборной Франции после Евро

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция болельщики Sports.ru Евро-2020 Парк де Пренс Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Болельщики «ПСЖ» поддержали форварда Килиана Мбаппе.

Нападающий подвергся критике после вылета сборной Франции с Евро-2020 на стадии 1/8 финала.

22-летний игрок не забил ни одного гола на турнире, а в игре 1/8 финала со Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти) не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

«Расизм и линчевание в СМИ: поддержим Килиана Мбаппе», – гласит надпись на баннере, растянутом ультрас перед стадионом «Парк де Пренс».

Мбаппе должен был решать на Евро, но после пенальти он остался один. Реакция на фэйл многое решит в его карьере

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