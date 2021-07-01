«Расизм и линчевание в СМИ: поддержим Мбаппе». Баннер ультрас «ПСЖ» о критике форварда сборной Франции после Евро

Болельщики поддержали форварда .

Нападающий подвергся критике после вылета сборной Франции с Евро-2020 на стадии 1/8 финала.

22-летний игрок не забил ни одного гола на турнире, а в игре 1/8 финала со Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти) не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

«Расизм и линчевание в СМИ: поддержим Килиана Мбаппе», – гласит надпись на баннере, растянутом ультрас перед стадионом «Парк де Пренс».

Мбаппе должен был решать на Евро, но после пенальти он остался один. Реакция на фэйл многое решит в его карьере