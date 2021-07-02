Посольство Британии в Киеве: «Надеемся, скоро Украина сможет сыграть в своем Донецке, а потом отправится в отпуск в 🇺🇦 Крым»

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Пресс-служба посольства Великобритании в Киеве опубликовало заявление перед матчем между сборными Англии и Украины в 1/4 финала Евро-2020.

«В прошлый раз команды встречались на чемпионатах Европы в 2012 году в Донецке. Тогда мы увидели очень напряженный матч, и Англия победила благодаря голу Уэйна Руни.

Мы надеемся, что в ближайшем будущем сборная снова сможет сыграть в украинском Донецке, а потом отправится в отпуск в 🇺🇦 Крым.

Британия – партнер и друг Украины в вопросах безопасности, реформ и развития. Мы всегда готовы оказать поддержку», – сказано в заявлении.

Украина сыграет с Англией сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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