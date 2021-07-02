Бразилия в меньшинстве победила Чили и сыграет с Перу в полуфинале Кубка Америки

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Сборная Бразилии обыграла Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки благодаря голу Лукаса Пакета.

С 48-й минуты команда Тите играла в меньшинстве из-за удаления Габриэла Жезуса.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

В полуфинале Бразилия в ночь на вторник встретится с командой Перу, которая одолела Парагвай (3:3, 4:3 по пен.).

Бразилия – Чили 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
3 июля, 03.00, «Энженьян»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 46 Лукас Пакета.
БразилияЭдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Милитао, 90), Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Фирмино (Лукас Пакета, 46), Ришарлисон (Эвертон, 90), Неймар.
ЧилиБраво, Исла, Сьерральта, Медель, Вегас (Паласиос, 64), Мена, Видаль, Пульгар (Менесес, 76), Арангис (Валенсия, 88), Варгас, Санчес (Бриртон, 46).
Предупреждения:
Сьерральта (58), Паласиос (76), Эдерсон (81), Видаль (88).
Удаление:
Габриэл Жезус (48).

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