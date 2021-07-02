Бразилия в меньшинстве победила Чили и сыграет с Перу в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки благодаря голу Лукаса Пакета.
С 48-й минуты команда Тите играла в меньшинстве из-за удаления Габриэла Жезуса.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
В полуфинале Бразилия в ночь на вторник встретится с командой Перу, которая одолела Парагвай (3:3, 4:3 по пен.).
- Дата проведения
- 3 июля, 03.00, «Энженьян»
- Гол:
- 1:0 – 46 Лукас Пакета.
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Бразилия –
Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Милитао, 90), Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Фирмино (Лукас Пакета, 46), Ришарлисон (Эвертон, 90), Неймар.
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Чили –
Браво, Исла, Сьерральта, Медель, Вегас (Паласиос, 64), Мена, Видаль, Пульгар (Менесес, 76), Арангис (Валенсия, 88), Варгас, Санчес (Бриртон, 46).
- Предупреждения:
- Сьерральта (58), Паласиос (76), Эдерсон (81), Видаль (88).
- Удаление:
- Габриэл Жезус (48).