Бразилия в меньшинстве победила Чили и сыграет с Перу в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки благодаря голу Лукаса Пакета.

С 48-й минуты команда Тите играла в меньшинстве из-за удаления Габриэла Жезуса.

проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

В полуфинале Бразилия в ночь на вторник встретится с командой Перу, которая одолела Парагвай (3:3, 4:3 по пен.).

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