Максименко о слухах про переход в «Зенит»: «Сам не знаю, что это за желтуха»

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Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Зенит».

«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать – вот и придумывают.

Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!» – сказал Максименко.

В прошлом сезоне Максименко провел 29 матчей в РПЛ, 6 из них – на ноль. Статистику 23-летнего голкипера можно изучить здесь.

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