Виллаш-Боаш посоветовал Роналду остаться в «Юве»: «Для него это больший вызов, чем переход в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о будущем форварда «Ювентуса» .

– Этим летом на трансферном рынке будут громкие имена. У вашего соотечественника Криштиану Роналду, например, остался год по контракту с «Ювентусом». Что посоветуете ему?

– У теперь новый тренер – . Для Роналду это еще одна большая задача, поскольку Аллегри принес клубу много успехов как тренер, у него там очень хорошая репутация.

Так что я бы посоветовал ему остаться. Для него это было бы большим вызовом, чем, например, переход в «ПСЖ», – сказал Виллаш-Боаш, работавший в «Марселе» в прошлом сезоне.