Виллаш-Боаш посоветовал Роналду остаться в «Юве»: «Для него это больший вызов, чем переход в «ПСЖ»

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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался о будущем форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Этим летом на трансферном рынке будут громкие имена. У вашего соотечественника Криштиану Роналду, например, остался год по контракту с «Ювентусом». Что посоветуете ему?

– У «Ювентуса» теперь новый тренер – Массимилиано Аллегри. Для Роналду это еще одна большая задача, поскольку Аллегри принес клубу много успехов как тренер, у него там очень хорошая репутация.

Так что я бы посоветовал ему остаться. Для него это было бы большим вызовом, чем, например, переход в «ПСЖ», – сказал Виллаш-Боаш, работавший в «Марселе» в прошлом сезоне.

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