С 1 августа спортсмены смогут заселяться в отели Краснодарского края только при наличии документа о вакцинации

Ограничения на размещение в отелях и гостиницах Краснодарского края, вводимые с июля и августа, будут распространяться и на спортсменов.

Об этом заявил министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

С 1 июля заселиться в отель можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа о вакцинации против , с 1 августа курорты будут принимать только привитых гостей.

«Данные требования будут распространяться в общем порядке на спортсменов, прибывающих в регион.

В постановлении говорится – за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, то есть дети, которые будут прибывать на соревнования, попадают под эту норму», – сказал Чернов.