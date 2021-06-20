С 1 августа спортсмены смогут заселяться в отели Краснодарского края только при наличии документа о вакцинации

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Ограничения на размещение в отелях и гостиницах Краснодарского края, вводимые с июля и августа, будут распространяться и на спортсменов.

Об этом заявил министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

С 1 июля заселиться в отель можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа о вакцинации против COVID-19, с 1 августа курорты будут принимать только привитых гостей. 

«Данные требования будут распространяться в общем порядке на спортсменов, прибывающих в регион.

В постановлении говорится – за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, то есть дети, которые будут прибывать на соревнования, попадают под эту норму», – сказал Чернов. 

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