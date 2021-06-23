Тренер Венгрии Росси о вылете с Евро: «Даже в лучших сказках конец не всегда счастливый»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после ничьей с Германией (2:2) в 3-м туре Евро-2020 высказался о вылете из турнира.

«Мы были очень близки к подвигу. Не просто к историческому, а к совершенно невообразимому событию. Но даже в лучших сказках конец не всегда счастливый.

Знаю, что по технике мы не лучшие в мире, но есть кое-что еще. Как мы играем в обороне, как помогаем друг другу – потрясающе. Честно говоря, я тоже люблю атакующий футбол, но надо было учитывать, кто наши соперники.

Главное – мы не боялись, а ребята сделали все, о чем я их просил. Семь-восемь миллионов венгров смотрели на нас дома, и они могут гордиться тем, что мы показали», – сказал Росси.

Прощание Венгрии с Евро – до слез. Вместе с болельщиками спели гимн: плакали и игроки, и фанаты