Черчесов о сборной на Евро: «Получили опыт. Играть против клубов, которые дают все делать, и тут – разные вещи»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов Сборная России по футболу Евро-2020 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета с Евро-2020 оценил перспективы нынешнего состава команды, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Каков процент этого состава продолжит играть за сборную?

– Мне сложно сказать. Нужно спокойно все проанализировать, потому что на таком турнире игрок может быть сильным, но не реализовать себя. Большие турниры говорят, что нужно быть не просто хорошим игроком, но и сильной личностью.

Играть против клубов, которые дают тебе все делать, и тут – разные вещи. Игроки получили опыт, посмотрим, как дальше будет развиваться, – сказал Черчесов.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете

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