Алексей Андронов: «Собянин запретил рестораны и бары с 23 часов, Россия играет в 22. Он сошел с ума?»

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Комментатор Алексей Андронов прокомментировал ограничения в Москве из-за коронавируса на фоне матча сборной России против Дании на Евро-2020.

«Вот посмотрите за руками – насколько не понимают жизнь наши власти.

Сергей Собянин запретил рестораны и бары с 23 часов. Россия играет в 22. Он сошел с ума?

Нет. Он не понимает, где живет, не знает страны, в которой живет. Не живет ее интересами. Живет своими процессами...

Испортил вечер всем. Done», – написал Андронов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Россия.

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