Тренер Финляндии перед Бельгией: «Мы даже можем занять первое место в группе. Просто фантастика»

Теги Сборная Бельгии по футболу сборная Финляндии по футболу Евро-2020 Маркку Канерва Футбол

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался в преддверии матча 3-го тура Евро-2020 с Бельгией, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

«С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону.

Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь – об участии в плей-офф», – сказал Канерва.

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