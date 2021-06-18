Ловрен об ударе в лицо Шику: «Смешной пенальти»

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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением о назначении пенальти в матче Чехия – Хорватия (1:1).

«Смешной пенальти», – написал игрок в твиттере. 

На 34-й минуте в штрафной площади хорватской команды Ловрен в прыжке локтем до крови разбил лицу форварду Патрику Шику.

Арбитр Карлос дель Серро Гранде после использования ВАР наказал Ловрена желтой карточкой и назначил пенальти, который Шик реализовал.

Фото: кадр из трансляции NPO Live

Линекер об ударе Ловрена локтем в лицо Шику: «Это не пенальти. ВАР смехотворен»

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