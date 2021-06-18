Тарасов о будущем: «Буду суперэкспертом и ведущим, когда закончу карьеру футболиста»

Экс-полузащитник высказался о том, где мог бы работать по завершении игровой карьеры.

— Ваша супруга Анастасия Костенко успела поработать на «Ак Барс шоу».

— Да, ей было интересно. Я с удовольствием ходил на хоккей. А после ее работы наблюдал, как она приходила уставшая, но довольная. Я никогда не запрещаю развиваться. Думаю, у Насти есть мысли дальше двигаться в этой сфере. А я ее всегда поддержу.

— А вы сами не хотите на ТВ?

— Я буду суперэкспертом и ведущим, но это все тогда, когда закончу карьеру футболиста. Мне хочется развиваться во многих направлениях. Для меня главное — чтобы нашелся тот человек, кто скажет: «Тара, такой человек, как ты, нам нужен в футболе». Деньги мне не важны. Главное, чтобы в меня поверили.

— А есть дедлайн, после которого уже вы не готовы играть?

— Появляются какие-то мысли, но я не люблю ставить какие-то определенные даты, что вот, все.

— После завершения карьеры вы готовы остаться в футболе или уже наелись?

— Нужно искать себя и пробовать. Буду там, где мне будет комфортно. Я не могу сказать, что это будет футбольная индустрия. У меня есть много направлений, чем я могу заниматься. Главное — получать удовольствие от своей работы, – сказал Тарасов.