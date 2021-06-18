Тарасов о Моргенштерне: «У него образ фрика. Если бы дочка сказала, что ей нравятся его треки, я бы постарался оградить от этого творчества»

Футболист ответил на вопросы относительно творчества рэпера .

– Боец ММА Александр Шлеменко против творчества Моргенштерна, потому что рэпер подает плохой пример детям. Согласны?

– У всех свои понятия. Для кого-то Моргенштерн – это катастрофа. У меня же такая позиция: если мне кто-то не нравится, то я даже не буду говорить о нем.

Я вряд ли смогу интервью или какими-то фразами исправить ситуацию. Мне кажется, это невозможно.

Алишер выбрал свой путь, у него образ фрика. Если бы моя дочка пришла и сказала, что ей нравятся его треки, а мне бы это не понравилось, то я бы постарался донести до ребенка, что это ненужное, и оградить от этого творчества.

– И все-таки: запретили бы детям слушать Моргена?

– Приведу чуть другой пример. Недавно я общался с дочкой, она сказала, что ей нравится TikTok.

Я спрашиваю: а что тебе конкретно там нравится? На что она мне стала перечислять различных блогеров типа Милохина и так далее. Мол, они прикольные ролики снимают.

Вот и весь ответ ребенка. И что я могу ответить? Для меня эти ролики точно не прикольные. У нас поколения разные, но всегда так было.

– Моргенштерн говорил, что если его стараются запретить, то оказывают ему услугу в пиаре. Все запрещенное становится еще желаннее.

– Да, он в чем-то прав. Но его недавний случай на «Муз-ТВ», где он кричал: «Я вашу тарелку в...» Ну зачем это все? Его же смотрят дети.

Да, ты сделал шоу, но нужно следить за тем, что ты говоришь. Для меня это было неправильно. Да, мы все делаем ошибки. Но я его осуждать не могу. Он реально делает шоу, – сказал Тарасов.