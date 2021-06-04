Леонид Слуцкий: «Я понимаю футбольные процессы и умею говорить. Это основные составляющие для комментатора»

Главный тренер рассказал, как готовился к работе на матче между сборными Турции и Италии (0:3), который он провел в качестве комментатора.

– Сколько времени у вас отняла подготовка к репортажу на Первом канале о матче Турция – ? Вы говорили о таких деталях, которые требовали серьезного изучения.

– Не скажу, что много. Матч вечерний, и у меня был целый день. Его и потратил на подготовку. Пообщался, например, с , одним из основных наших знатоков итальянского футбола. Он рассказал много о том, кто куда переходит, об ожиданиях от сборной, о том, как оценивался объявленный Роберто Манчини состав внутри Италии, какие были спорные кандидатуры...

– На болельщиков, в частности, произвел впечатление каламбур с Долларуммой.

– Это не я придумал. Все, кто в теме, знают, что его так в Италии сейчас называют. Я что-то читал, с кем-то общался. И просто воспроизвел то, о чем говорят на Апеннинах.

– Зрителям и журналистам очень понравилась ваша работа в роли комментатора матчей Россия – Болгария и – Италия. Ловите кайф от процесса?

– Если чем-то занимаюсь, то считаю, что это надо делать серьезно. Например, если нужно прочитать лекцию в институте физкультуры в Казани, то пытаюсь быть максимально полезным для студентов. Тем более когда ты вещаешь на Первом канале для многомиллионной аудитории.

Понятно, что все это для меня непрофильная деятельность, и я не волнуюсь так, как на основном месте работы. Но считаю, что обязан тщательно готовиться и быть в эфире либо на лекции интересным и профессиональным.

– Многие считают, что вы задали новый стандарт в профессии комментатора. По идее это должно бить по самолюбию тех, кто этим занимается каждый день.

– Я на днях снимался в «Коммент-шоу», и там были Гутцайт, Генич, Казанский и Арустамян – и с их стороны не почувствовал никакой ревности к себе. Про остальных не знаю.

Мне это несложно. Во-первых, я как тренер точно лучше понимаю футбольные процессы, происходящие на поле. Во-вторых, умею говорить, четко изъяснять свои мысли. А это, как мне кажется, и есть две основные составляющие для комментатора, – сказал Слуцкий.

Слуцкий-комментатор – 10 из 10!😍 Тонкий разбор эпизодов, шутки (даже про Долларумму) и подготовка с тонной цифр