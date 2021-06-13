«Спартак» хочет купить правого защитника и опорника и продлить контракты с Джикией и Жиго

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных целях клуба.

«Пока Руй [Витория] не возьмется, не будет никаких решений.

Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков, он должен согласовать эти интересы.

После чемпионата Европы будем решать вопросы с контрактами, по каждому игроку есть трансферный план, мы двигаемся по нему.

И Джикия, и Жиго находятся в трансферном плане на продление. Не думаю, что будут проблемы с Джикией, все устраивает.

По Жиго ждем его прибытия, чтобы решить с ним», – сказал Мележиков.

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