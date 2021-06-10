Дзюба о Бельгии: «Хотелось бы играть в футбол, а не бороться, все-таки это другой вид спорта»

Теги Зенит Артем Дзюба Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Евро-2020 Кевин де Брюйне Футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил сборную Бельгии в преддверии первого матча на Евро-2020, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что скажете о Бельгии?

– Непонятная ситуация с де Брюйне, пишут, что его не будет. Для Бельгии это большая потеря.

Команда играет в свой стиль, сильна в любом сочетании, но никому не хотелось терять лидеров. Думаю, они как были фаворитами группы, так и остались.

– Артем, как бороться с центральными защитниками Бельгии?

– Хотелось бы играть в футбол, а не бороться, все-таки это другой вид спорта. Мы играем не только верхом, по ситуации используем разные аспекты атак.

Помню, как они неуступчивы в борьбе, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется, постараюсь выполнить план, который нужно делать на поле. Опыт действительно есть, мы проанализировали все матчи с ними, – сказал Дзюба.

Опрос

Кто станет лучшим бомбардиром сборной на Евро?
24936 голосов
Артем Дзюба
2.50 Артем Дзюба
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Денис Черышев
6.00 Денис Черышев
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Александр Головин
7.00 Александр Головин
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Алексей Миранчук
10.00 Алексей Миранчук
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Александр Соболев
18.00 Александр Соболев
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья