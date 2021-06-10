Дзюба о Бельгии: «Хотелось бы играть в футбол, а не бороться, все-таки это другой вид спорта»

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил сборную Бельгии в преддверии первого матча на , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что скажете о Бельгии?

– Непонятная ситуация с де Брюйне, пишут, что его не будет. Для Бельгии это большая потеря.

Команда играет в свой стиль, сильна в любом сочетании, но никому не хотелось терять лидеров. Думаю, они как были фаворитами группы, так и остались.

– Артем, как бороться с центральными защитниками Бельгии?

– Хотелось бы играть в футбол, а не бороться, все-таки это другой вид спорта. Мы играем не только верхом, по ситуации используем разные аспекты атак.

Помню, как они неуступчивы в борьбе, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется, постараюсь выполнить план, который нужно делать на поле. Опыт действительно есть, мы проанализировали все матчи с ними, – сказал Дзюба.