Глава УАФ предложил сделать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами страны

Президент Украинской ассоциации футбола ( ) Андрей Павелко высказался о лозунгах «Слава Украине» и «Героям слава», нанесенных на форму национальной команды.

«Футбольные символы Украины давно признаны всеми нашими болельщиками и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн-заседание исполкома УАФ.

Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине», «Героям слава».

Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

– об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»;

– об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН).

Пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали фатальную трещину и довели их неэффективность.

Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир», – цитирует Павелко Tribuna.com со ссылкой на его страницу в фэйсбуке.