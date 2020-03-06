Неймар, Винисиус, Фирмино, Фред, Каземиро – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки, Дани Алвес – нет

огласила заявку на Кубок Америки-2021.

Главный тренер «селесао» Тите выбрал следующих игроков:

Вратари: («Ливерпуль»), («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, (оба — «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико»), («Реал»), («ПСЖ»), («Челси»);

Полузащитники: («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), («Ливерпуль»), («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);

Нападающие: Эвертон Соарес («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус («Реал»).

Таким образом, в список не попали защитники Дани Алвес («Сан-Паулу») и Лукас Вериссимо («Бенфика»), вызывавшиеся в команду в мае.

В ночь на 14 июня в стартовом матче Кубка Америки Бразилия сыграет против Венесуэлы.