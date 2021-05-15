Саутгейт о тех, кто оскорбляет игроков в соцсетях: «Вы на проигравшей стороне. Мы движемся к более терпимому обществу»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал открытое письмо болельщикам перед .

«Социальные сети были ключевым ресурсом в предоставлении нашим игрокам платформы и были позитивным инструментом во многих отношениях.

На самом деле, я чувствую, что это поколение сборной Англии ближе к болельщикам, чем то, что мы имели на протяжении десятилетий. Несмотря на поляризацию, которую мы наблюдаем в обществе, эти ребята по многим вопросам находятся на одной волне с вами.

Тем не менее бывают моменты, когда срабатывают мои родительские инстинкты. Я ничего не могу с этим поделать. В конце концов, я достаточно взрослый, чтобы быть отцом для большинства моих игроков!

Я вижу, как игроки берут в руки телефоны сразу после финального свистка, и я думаю: «Хм, это точно хорошая идея?» Чтение оскорбительных комментариев в твиттере или инстаграме никогда не поможет добиваться успеха.

Для наших игроков в интернете существуют реальные риски, и я всегда буду стремиться защитить их, но никогда не буду устанавливать правила о том, как и когда они используют свои учетные записи, находясь в расположении сборной.

Я доверяю им и знаю, что они достаточно зрелы, чтобы принимать решения самостоятельно, делать то, что правильно для их психического здоровья, и продолжать быть силой добра, когда мы стремимся к лучшему обществу.

Последние 18 месяцев оказали дополнительное давление на всех, я знаю. Раньше можно было выплеснуть эмоции на выходе со стадиона или в пабе. Теперь это переносится в интернет. Я это понимаю.

Однако есть вещи, которые я никогда не пойму. Зачем тебе втягивать кого-то в оскорбительный разговор? Почему вы решили оскорбить кого-то за что-то столь нелепое, как цвет его кожи? Почему?

К сожалению, для тех людей, которые ведут себя подобным образом, у меня есть плохие новости. Вы на проигравшей стороне. Мне ясно, что мы движемся к гораздо более терпимому и понимающему обществу, и я знаю, что наши ребята будут большой частью этого», – написал Саутгейт на The Players’ Tribune.