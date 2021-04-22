Рамос готов принять условия «Реала» и хочет завершить карьеру в клубе, но Перес продолжает готовить церемонию прощания

Защитник Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в «Реале».
Как пишет As, испанец надеется еще раз пообщаться с президентом «Мадрида» Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.
На Рамоса повлияло то, что его друзья Лука Модрич и Лукас Васкес продлили контракты с клубом. Также большое значение имел тот факт, что на пост главного тренера «Реала» был назначен Карло Анчелотти, с которым у испанца очень хорошие отношения.
Ранее 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты. По данным источника, Рамос хотел получить контракт на два года. На понижение зарплаты он был согласен изначально.
Однако позиция «Реала» остается неизменной. Клуб хотел продлить контракт с Рамосом, но его отказы привели к тому, что его отношения с руководством испортились окончательно. Поэтому президент «Реала» Флорентино Перес продолжает заниматься подготовкой прощальной церемонии для Рамоса.
«Серхио хочет остаться в «Реале» и завершить карьеру в клубе. Но решение больше не зависит от него», – цитирует As окружение Рамоса.
В минувшем сезоне испанец провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 мяча. Его статистику можно изучить здесь.