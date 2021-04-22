Рамос готов принять условия «Реала» и хочет завершить карьеру в клубе, но Перес продолжает готовить церемонию прощания

Защитник Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в «Реале».

Как пишет As, испанец надеется еще раз пообщаться с президентом Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.

На Рамоса повлияло то, что его друзья и продлили контракты с клубом. Также большое значение имел тот факт, что на пост главного тренера «Реала» был назначен , с которым у испанца очень хорошие отношения.

Ранее 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты. По данным источника, Рамос хотел получить контракт на два года. На понижение зарплаты он был согласен изначально.

Однако позиция «Реала» остается неизменной. Клуб хотел продлить контракт с Рамосом, но его отказы привели к тому, что его отношения с руководством испортились окончательно. Поэтому президент «Реала» Флорентино Перес продолжает заниматься подготовкой прощальной церемонии для Рамоса.

«Серхио хочет остаться в «Реале» и завершить карьеру в клубе. Но решение больше не зависит от него», – цитирует As окружение Рамоса.

В минувшем сезоне испанец провел 15 матчей в и забил 2 мяча. Его статистику можно изучить здесь.