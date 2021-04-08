Перес о контракте Рамоса: «Я люблю Серхио как сына, но пока мы не достигли соглашения. С Модричем давно договорились»

Президент разъяснил ситуацию с контрактами защитника и хавбека .

«Матерь божья, я больше не буду говорить о Рамосе. С Модричем мы давно договорились о новом контракте, но не с Серхио.

Мы много раз общались, но пока не достигли соглашения, я не знаю, почему. Я люблю Серхио как сына, но такова ситуация. Он это знает, я это знаю. Давайте сначала дождемся конца сезона.

В плане зарплат мы должны попросить игроков пойти на большие уступки. Потом посмотрим, как будет выглядеть ситуация с коронавирусом, потому что мы теряем 80-90 млн евро из-за отсутствия болельщиков», – сказал Перес.