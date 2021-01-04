«Астон Вилла» заплатит рекордные 30 млн фунтов за Буэндиа «Норвичу». «Арсенал» тоже хотел хавбека

Полузащитник близок к трансферу в .

Как информирует Sky Sports, за 24-летнего хавбека будет выплачено 30 миллионов фунтов стерлингов – рекордная сумма для «Астон Виллы». При этом сделка предполагает бонусы, за счет которых трансфер может в конечном счете обойтись в 40 млн фунтов.

В минувшем сезоне аргентинец набрал 31 (15+16) очко за 39 игр в Чемпионшипе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует .