Фоден стал лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» был признан лучшим молодым игроком сезона в .

21-летний англичанин опередил Рубена Диаша ( ), Доминика Кэлверт-Льюина («Эвертон»), Илана Мелье («Лидс»), Мэйсона Маунта («Челси»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).

В 28 матчах завершившегося сезона Премьер-лиги Фоден забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Награда лучшему молодому игроку вручается в АПЛ во второй раз. В прошлом сезоне ее обладателем стал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.