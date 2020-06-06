Дивеев готов на понижение в зарплате ради Европы: «Не проблема. Хочется поиграть в Италии или Англии»

Защитник ЦСКА и сборной России Игор Дивеев рассказал, что в будущем хотел бы выступать за европейский клуб.

— Цель уехать в Европу есть?

— Конечно. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии.

Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. Йокич из «Уфы» играл за «Вильярреал». Он мне рассказывал, каково играть против «Барселоны»: «Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста – они по 300 касаний мяча сделали, а ты, дай бог, раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол». После такого описания в Испанию не особо хочется (улыбается).

— На понижение в зарплате готов ради Европы?

— Естественно. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов, – сказал Дивеев.