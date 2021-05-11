Тухель впервые выиграл ЛЧ. Он возглавил «Челси» в январе

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, в финале одолев «Манчестер Сити» (1:0).
Главный тренер лондонцев Томас Тухель впервые одержал победу в этом турнире. Он работает тренером с 2007 года и ранее возглавлял вторую команду «Аугсбурга», «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «ПСЖ».
Примечательно, что в «Челси» немец перешел в январе после увольнения из французской команды, с которой в прошлом сезоне также выходил в финал ЛЧ.
Тухель преобразил «Челси»: владение как оборонительный инструмент, топовый прессинг и тонкие ходы под каждого соперника