Тухель впервые выиграл ЛЧ. Он возглавил «Челси» в январе

«Челси» выиграл , в финале одолев (1:0).

Главный тренер лондонцев впервые одержал победу в этом турнире. Он работает тренером с 2007 года и ранее возглавлял вторую команду «Аугсбурга», «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «ПСЖ».

Примечательно, что в «Челси» немец перешел в январе после увольнения из французской команды, с которой в прошлом сезоне также выходил в финал ЛЧ.

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