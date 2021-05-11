Тухель впервые выиграл ЛЧ. Он возглавил «Челси» в январе

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, в финале одолев «Манчестер Сити» (1:0).

Главный тренер лондонцев Томас Тухель впервые одержал победу в этом турнире. Он работает тренером с 2007 года и ранее возглавлял вторую команду «Аугсбурга», «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «ПСЖ».

Примечательно, что в «Челси» немец перешел в январе после увольнения из французской команды, с которой в прошлом сезоне также выходил в финал ЛЧ.

Тухель преобразил «Челси»: владение как оборонительный инструмент, топовый прессинг и тонкие ходы под каждого соперника

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья