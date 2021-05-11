Давид Алаба: «У «Реала» особенные традиции и история. Я хочу выигрывать трофеи»

Защитник Давид Алаба прокомментировал переход в .

«Я не рассматривал многие клубы. «Реал» для меня был первым в списке. Как и «Бавария», этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции – нечто особенное.

Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждом матче, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В «Баварии» я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в «Реале», и я хочу помочь в этом.

В истории «Реала» было очень много великих игроков и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с болельщиками», – сказал Алаба.