Форвард «Порту» Тареми: «Челси» не заслужил финала ЛЧ»

Теги Челси высшая лига Португалия Порту Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Мехди Тареми Футбол

Нападающий «Порту» Мехди Тареми высказался о финале Лиги чемпионов, где «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

«Челси» не заслужил финала. Если бы мы были умнее, то могли бы выиграть.

Против «Ман Сити» было очень сложно («Порту» играл с ними в групповом этапе – 0:0 и 1:3 – прим. Sports.ru). Если все пойдет гладко, они станут чемпионами Европы», – сказал Тареми в интервью Mehr.

Напомним, «Порту» проиграл «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 0:2).

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