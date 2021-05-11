Форвард «Порту» Тареми: «Челси» не заслужил финала ЛЧ»

Нападающий «Порту» высказался о финале Лиги чемпионов, где «Челси» сыграет с .

«Челси» не заслужил финала. Если бы мы были умнее, то могли бы выиграть.

Против «Ман Сити» было очень сложно («Порту» играл с ними в групповом этапе – 0:0 и 1:3 – прим. Sports.ru). Если все пойдет гладко, они станут чемпионами Европы», – сказал Тареми в интервью Mehr.

Напомним, проиграл «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 0:2).

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