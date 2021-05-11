«Барса» опережает «Юве» и «ПСЖ» в борьбе за Доннарумму. Вратарь хочет перейти в каталонский клуб

по-прежнему рассматривает вариант с переходом вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

Каталонцы в борьбе за 22-летнего игрока опережают и , сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Тем не менее «блаугране» перед завершением трансфера необходимо решить финансовые вопросы.

Парижане связались с окружением голкипера, покидающего «Милан» по истечении срока контракта, и ждут ответа.

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов.

Доннарумма уходит из «Милана». На замену уже купили вратаря-чемпиона из «Лилля», а Джиджи ждут в «Барсе»