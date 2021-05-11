«Кельн» остался в Бундеслиге, разгромив «Хольштайн Киль» в переходном матче (5:1)

В ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге на выезде крупно обыграл (5:1).

Благодаря этому результату «Кельн» в следующем сезоне снова выступит в высшем немецком дивизионе.

В минувшем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате Германии.

Ответный переходный матч

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.