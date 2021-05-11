«Кельн» остался в Бундеслиге, разгромив «Хольштайн Киль» в переходном матче (5:1)

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В ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге «Кельн» на выезде крупно обыграл «Хольштайн Киль» (5:1).

Благодаря этому результату «Кельн» в следующем сезоне снова выступит в высшем немецком дивизионе.

В минувшем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате Германии.

Чемпионат Германии

Ответный переходный матч

Хольштайн Киль – Кельн 1:5 (1:4, 0:1)
Дата проведения
29 мая, 19.00, «Хольштайн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Хектор, 1:1 – Ли Чжэ Сон, 1:2 – Андерссон, 1:3 – 13 Андерссон, 1:4 – 39 Чихос, 1:5 – 84 Схири.
Хольштайн КильГелиос, Лоренц (Меес, 46), Коменда (Киркесков, 63), Валь, Билер, Мефферт, Ли Чжэ Сон, Бартельс, Порат (Гирт, 46), Нойманн, Резе (Авуку, 80).
КельнХорн, Хорн (Якобс, 46), Борнаув (Хорхе Мере, 46), Эхизибуэ, Чихос, Дуда (Майер, 63), Вольф (Тильманн, 72), Схири, Хектор, Кайнц, Андерссон (Дрекслер, 76).
Предупреждения:
Борнаув (28), Порат (31), Хорн (44), Хорн (65), Тильманн (88).

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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