«Кельн» остался в Бундеслиге, разгромив «Хольштайн Киль» в переходном матче (5:1)

В ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге «Кельн» на выезде крупно обыграл «Хольштайн Киль» (5:1).
Благодаря этому результату «Кельн» в следующем сезоне снова выступит в высшем немецком дивизионе.
В минувшем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате Германии.
Ответный переходный матч
- Дата проведения
- 29 мая, 19.00, «Хольштайн»
- Голы:
- 0:1 – 3 Хектор, 1:1 – 4 Ли Чжэ Сон, 1:2 – 6 Андерссон, 1:3 – 13 Андерссон, 1:4 – 39 Чихос, 1:5 – 84 Схири.
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Хольштайн Киль –
Гелиос, Лоренц (Меес, 46), Коменда (Киркесков, 63), Валь, Билер, Мефферт, Ли Чжэ Сон, Бартельс, Порат (Гирт, 46), Нойманн, Резе (Авуку, 80).
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Кельн –
Хорн, Хорн (Якобс, 46), Борнаув (Хорхе Мере, 46), Эхизибуэ, Чихос, Дуда (Майер, 63), Вольф (Тильманн, 72), Схири, Хектор, Кайнц, Андерссон (Дрекслер, 76).
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.