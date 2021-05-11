«Брентфорд» впервые вышел в АПЛ, победив «Суонси» (2:0). Клуб не играл в высшем дивизионе 74 года

В английском Чемпионшипе завершился плей-офф за третью путевку в , куда ранее вышли «Норвич» и «Уотфорд».

В решающем матче уступил на «Уэмбли» (0:2).

«Брентфорд», таким образом, впервые сыграет в АПЛ, которая была основана 27 мая 1992 года.

В высшем дивизионе английского футбола клуб сыграет впервые с сезона-1946/47.

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Чемпионшипа

Статистика Чемпионшипа