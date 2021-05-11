«Брентфорд» впервые вышел в АПЛ, победив «Суонси» (2:0). Клуб не играл в высшем дивизионе 74 года

В английском Чемпионшипе завершился плей-офф за третью путевку в АПЛ, куда ранее вышли «Норвич» и «Уотфорд».
В решающем матче «Суонси» уступил на «Уэмбли» «Брентфорду» (0:2).
«Брентфорд», таким образом, впервые сыграет в АПЛ, которая была основана 27 мая 1992 года.
В высшем дивизионе английского футбола клуб сыграет впервые с сезона-1946/47.
Чемпионшип
Плей-офф за выход в АПЛ
Финал
- Дата проведения
- 29 мая, 17.00, «Уэмбли»
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Брентфорд –
Райя, Дальсгор, Пиннок, Янссон (Рид, 79), Роэрслев, Канос (Форсс, 74), Йенсен, Маркондес (Бидструп, 90), Янельт (Годдос, 74), Мбемо, Тоуни.
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Суонси –
Вудмен, Нотон (Каллен, 60), Геи, Кабанго, Робертс, Граймз, Хурихэйн (Данда, 63), Айю, Фултон, Лоу, Бидуэлл (Мэннинг, 82).
- Удаление:
- Фултон (65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.