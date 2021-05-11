«Брентфорд» впервые вышел в АПЛ, победив «Суонси» (2:0). Клуб не играл в высшем дивизионе 74 года

Теги премьер-лига Англия результаты Суонси чемпионшип Брентфорд Футбол

В английском Чемпионшипе завершился плей-офф за третью путевку в АПЛ, куда ранее вышли «Норвич» и «Уотфорд».

В решающем матче «Суонси» уступил на «Уэмбли» «Брентфорду» (0:2).

«Брентфорд», таким образом, впервые сыграет в АПЛ, которая была основана 27 мая 1992 года.

В высшем дивизионе английского футбола клуб сыграет впервые с сезона-1946/47

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Финал

Брентфорд – Суонси 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
29 мая, 17.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10, пенальти Тоуни, 2:0 – 20 Маркондес.
БрентфордРайя, Дальсгор, Пиннок, Янссон (Рид, 79), Роэрслев, Канос (Форсс, 74), Йенсен, Маркондес (Бидструп, 90), Янельт (Годдос, 74), Мбемо, Тоуни.
СуонсиВудмен, Нотон (Каллен, 60), Геи, Кабанго, Робертс, Граймз, Хурихэйн (Данда, 63), Айю, Фултон, Лоу, Бидуэлл (Мэннинг, 82).
Предупреждения:
Граймз (6), Маркондес (22), Янельт (70).
Удаление:
Фултон (65).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Чемпионшипа

Статистика Чемпионшипа

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов?
11955 голосов
«Манчестер Сити»
1.45 Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Челси»
2.75 Челси
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья